MSB: 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi gerçekleştirildi
MSB: İdlib'deki M-4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir
|21 Nisan 2020 13:40
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/NSsYtzoSozT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2020
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