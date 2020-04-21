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Silvan'da 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 4 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.
 21 Nisan 2020 13:46
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Silvan'da 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 4 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Silvan'da iki farklı aile bireyleri baş, mide ağrısı ve yüksek ateş nedeni ile hastaneye başvurdu. Hastaneye giden 4 kişinin yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. 4 hasta, ambulanslarla Diyarbakır'a sevk edilerek karantinaya alınırken, diğer aile bireyleri karantinaya alındı.
İhlas Haber Ajansı
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