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Adalet hizmetlerinde koronavirüs önlemleri toplantısı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin koordinasyon toplantısının 6'ncısı yapıldı.
 21 Nisan 2020 14:07
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Adalet hizmetlerinde koronavirüs önlemleri toplantısı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin koordinasyon toplantısının 6'ncısı yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle yapılan toplantı, iki saat sürdü.

Adalet hizmetlerinde, Kovid-19'a yönelik alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantıya Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Adalet Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve bakanlık bürokratları katıldı.
Anadolu Ajansı
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