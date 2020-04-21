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Erdoğan'ın Meclis'e gelmemesini kim önerdi?

"Milletvekillerinin Meclis'e gelmesine kimse engel olamaz" diyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Cumhurbaşkanı'nın 23 Nisan Özel Oturumu'na gelmemesini ben önerdim.' ifadelerini kullandı.
 21 Nisan 2020 14:17
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Erdoğan'ın Meclis'e gelmemesini kim önerdi?

100. yılını kutlayacak olan Meclis'te düzenlenecek 23 Nisan Özel Oturumu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmemesini kendisinin önerdiğini söyleyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanı olarak değil kendisinin, hiç kimsenin milletvekillerini Meclis'e gelmesini engelleyemeyeceğini, isteyen liderin ve vekilin 23 Nisan'a gelmesinin kendi takdiri olduğunu belirtti.

"Aslında konuyu ben açtım"

Gazeteci-yazar Murat Yetkin'e değerlendirmelerde bulunan Şentop, "Peki, Sayın Cumhurbaşkanı katılmayacağını söyledi mi size? Malum, TBMM'nin 100'üncü yılı önemli ve toplumun büyük bir kesiminde bu konuda hassasiyet var." sorusuna, "Aslında Sayın Cumhurbaşkanımıza da ben bu konuyu açtım, takdir sizindir, diye" yanıtını verdi.

23 Nisan Özel Oturumlarına katılması adeti

Şentop, konuya ilişkin şunları kaydetti: Cumhurbaşkanının 23 Nisan Özel Oturumlarına katılması adeti öteden beri olan bir şey değil. 23 Nisan günü TBMM'nin toplanması geleneği de 1983'te başlamış. Daha önce yok, TBMM'de özel gündemli toplantı yapılmıyor. O dönemde Kenan Evren cumhurbaşkanı olarak 3 kez katılmış, 1988 yılı dahil katılmamış. Merhum Turgut Özal, Merhum Süleyman Demirel hiç katılmamış.

Sayın Ahmet Necdet Sezer de ilk kez 2003 yılında katılmış, daha önce 2001 ve 2002'de katılmamış. Sonra Sayın Abdullah Gül ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılmışlar. Meclis'imizin 100'üncü yıldönümü çok önemli, uzun süredir hazırlık yapıyorduk, ama karşı karşıya olduğumuz yüzlerce yıldır görülmeyen şiddette, dünyayı saran bir salgın hastalık. Önerilen tedbirlere uygun bir şekilde, sağlıklı bir şekilde toplantının gerçekleştirilmesi önemli.
Memurlar.Net
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