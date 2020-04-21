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İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi 'hırsızlık'tan tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde infaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
 21 Nisan 2020 14:19
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İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi 'hırsızlık'tan tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde infaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir vatandaşın motosikletinin çalındığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kamera kayıtlarından tespit etti.

Ekipler, İstasyon Mahallesi Perşembe Pazarı civarında çalıntı olduğu tespit edilen motosikletle yakaladığı C.D'yi (43) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve son infaz düzenlemesiyle cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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