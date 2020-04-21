Bekçilerin unvan talebi rapora girdi
|21 Nisan 2020 14:48
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Polis Akademisi, "Güvenliğin Kurumsal Yönetiminde Destekleyici Polislik: Bekçilik Örneği Raporu" başlıklı bir rapor hazırladı.
Raporda, bekçilerin tarihsel süreçteki rolü, günümüzde olaylara müdahaleleri, suç oranlarındaki payları gibi önemli bilgiler yer aldı.
Raporda, bekçilerin unvan ve kıyafetler konusunda birtakım istekleri olduğu da vurgulandı.
MAHALLE POLİSİ, MAHALLE MUHAFIZI, KORUMA POLİSİ
Buna göre raporda, şu ifadelere yer verildi:
"Unvan ve kıyafetler konusunda da bekçiler tarafından birtakım istekler dile getirilmektedir. Unvan konusunda; 'bekçi' kelimesinin sahip oldukları görev ve yetkileri yansıtabilecek mahiyette olmadığı, bu nedenle 'mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ve polis yardımcısı' gibi içerisinde polis geçen unvanlar kullanmak istemektedir."
Diğer yandan bekçilerin bu talepleri için, "Bu tür bir isimlendirme ile genel kolluğun bir unsuru olan polis ve buna ek destekleyici polislik birimi olarak bekçiliğin arasındaki ayrımı iyice belirgin olmayan hale getireceği, polislikle bekçiliğin görev olarak iç içe geçeceği mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır." denildi.
Bekçilerin bu taleplerinin altında vatandaşın farkındalık düzeyinin düşük olduğu belirtilirken, "Farkındalık düzeyini artırıcı çalışmalar, bekçilerin mevcut unvanlarıyla vatandaş nezdinde görev ve yetkilerinin bilindiği birer destekleyici polislik unsuru olmalarının anlaşılmasına da katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.
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