Dezenfektanların analizi bu merkezde yapılıyor
|21 Nisan 2020 14:55
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Antibakteriyel jeller, sıvılar, steril ve filtreli maskeler. Koronavirüsle mücadele kullanılan en önemli ürünler. Talep çoğalınca, sahte üretimlere karşı Sağlık Bakanlığı harekete geçti, dezenfektanların inceleneceği özel birimler kuruldu.
Piyasadaki sahte ve sağlık koşulları eksik ürünlerin çoğalması üzerine Bakanlık, dezenfektan ve biosidal ruhsatı çıkardı.
Etiket üzerindeki bilgilere dikkat
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) de inceleme hakkı alan yerlerden. Üniversitede Türkiye'nin dört bir yanından gelen numuneler analiz ediliyor.
SDÜ Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Serdar Sezer, "Kullanılan alkollerin saflık dereceleri ya da iddia edilen formülasyonların doğruluk payının olup olmadığı rapor ediliyor, ilgili birimlere iletiliyor" dedi.
Test sonrasında kriterlere uygun dezenfektanların üretimine onay veriliyor. Uzmanlar, koruyucu ürünlerde Sağlık Bakanlığı onayı ile etiket üzerindeki bilgilere dikkat edilmesini öneriyor.
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