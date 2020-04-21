Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bine yaklaştı
Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 165 artarak 3 bin 916'ya ulaştı
|21 Nisan 2020 15:14
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Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 165 artarak 3 bin 916'ya ulaştı.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede hastanede tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 118 artarak 9 bin 897 oldu.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 729 artarak 34 bin 134'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 165 artışla 3 bin 916'ya yükseldi.
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