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Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bine yaklaştı

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 165 artarak 3 bin 916'ya ulaştı
 21 Nisan 2020 15:14
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Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bine yaklaştı

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 165 artarak 3 bin 916'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede hastanede tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 118 artarak 9 bin 897 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 729 artarak 34 bin 134'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 165 artışla 3 bin 916'ya yükseldi.
Anadolu Ajansı
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