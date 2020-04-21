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Asker ailelerine yapılan yardım tutarı 400 TL'ye çıktı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı kapsamındaki aylık ödeme miktarı 275 liradan 400 liraya çıkartıldı
 21 Nisan 2020 15:16
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Asker ailelerine yapılan yardım tutarı 400 TL'ye çıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarının yüzde 45,45 artırılarak 275 TL'den 400 TL'ye, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarının da yüzde 50 artırılarak 100 TL'den 150 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Muhtaç Asker Aileleri Yardım Programı'na ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bakan Selçuk, her iki yardım programı için de 24-28 Nisan döneminde ödeme yapılacağını kaydederek, "Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programı'ndan askere gitmiş veya gidecek olan kişinin yoksulluk riski ile karşı karşıya bulunan eşi, anne veya babası faydalanıyor. Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı'ndan da askere gitmiş veya gidecek olan kişinin ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 18 yaşından küçük çocukları yararlanıyor" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyacı olan her ailenin yanında olduğunu vurgulayan Selçuk, yapılan artışların hayırlı olması temennisinde de bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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