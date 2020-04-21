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Bursa'da filyasyon ekibinin bir günlük yoğun mesaisi

Kovid-19 salgınıyla mücadelede virüse yakalanan hastaların temas ettiği kişileri tespit eden ve bu kişilerden numuneler alan 251 filyasyon ekibi, gece gündüz görev yapıyor
 21 Nisan 2020 15:49
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Bursa'da filyasyon ekibinin bir günlük yoğun mesaisi

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede virüse yakalanan hastaların temas ettiği kişileri tespit eden ve bu kişilerden numuneler alan 251 filyasyon ekibi, gece gündüz görevlerini sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen filyasyon ekipleri, Kovid-19 testi pozitif çıkan hastanın verdiği bilgiler doğrultusunda temasta bulunduğu kişilerle telefon irtibatı kurduktan sonra titizlikle çalışmalara başlıyor.

Gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra tespit edilen temaslıların adreslerine giden ekipler, test uygulanacak kişilerden numuneler alarak sonuç için laboratuvarlara teslim ediyor.

Ekipler, Kovid-19 ile mücadelede önemli görevler üstleniyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma Kuzhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yoğun günler geçirdiklerini söyledi.

Çalışmaları titizlikle yürüttüklerini ve süreçteki en önemli görevlerden birini üstlendiklerini belirten Kuzhan, şöyle konuştu:

"251 filyasyon ekibimiz var. Her ekipte üç personel görev yapıyor. Vaka ortaya çıktıktan sonra bulaşma yolu ve etkenini araştırmasını tespit etmek için kurulan bir ekip. Ekipler aynı zamanda korunma ve kontrol yöntemleriyle ilgili hem hastaları hem de onun etrafındaki temaslıları bilgilendiriyor. Bulaşıcı hastalıkları ve yayılımını engellemenin en büyük takipçileriyiz. Bursa'daki ekip sayımızı artıracak hazırlığımız da var. Şimdiye kadar 19 bin temaslıya ulaştık."

- "Bazen bizi etkileyen olaylar oluyor"

Filyasyon ekibinde görevli Dr. Kevser Doğan da amaçlarının hastalığın yayılımını sınırlandırmak olduğunu dile getirdi.

Bu dönemde temaslıları tespit ederken zaman zaman da trajik olaylarla karşılaştıklarını anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Bazen bizi etkileyen olaylar oluyor. Bu süreçte bir parkinson temaslısıyla görüştük. Eşi pozitif çıkmış. Tek yakını gelini ile torunu vardı ve oğlunu yeni kaybetmiş. Gelini ve oğlu da hastanedeydi. Amcaya temaslı olduğu için evden çıkmaması konusunda bilgilendirmek ve onayını almak için evine gittiğimizde amcanın bana kimliğini çıkaramayacak kadar el titremesi olduğunu fark ettim. Evde tek kaldığını öğrenince ihtiyaçlarını gidermek için işe koyulduk. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve muhtarlara ulaştık. Bu şekilde onun ihtiyaçlarını giderdik. Maalesef böyle trajik olaylarla çok fazla karşılaşıyoruz."
Anadolu Ajansı
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