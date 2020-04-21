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Ünlü oyuncu Umut Demirdelen yoğun bakımda

Ünlü oyuncu Umut Demirdelen, akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle yoğum bakımda tedavi altına alındı.
 21 Nisan 2020 15:53
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Ünlü oyuncu Umut Demirdelen yoğun bakımda

Üzücü haberi tiyatrocu Nedim Saban, sosyal medya hesabından duyurdu:

Hayata sarıl. Neler atlatmadın sen Umudum. Acil şifalar, çabuk iyileş, kavga etmeye değen çok az kişi var şu hayatta.
Memurlar.Net
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