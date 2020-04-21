Ünlü oyuncu Umut Demirdelen yoğun bakımda
Ünlü oyuncu Umut Demirdelen, akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle yoğum bakımda tedavi altına alındı.
|21 Nisan 2020 15:53
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