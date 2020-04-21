1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Madencilik sektörü için destek kararları açıklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, korona virüs salgını süresince madencilik sektörünün korunması ve desteklenmesi amacıyla alınan tedbirleri açıkladı.
 21 Nisan 2020 16:02
Yazdır
Madencilik sektörü için destek kararları açıklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, korona virüs salgını süresince madencilik sektörünün korunması ve desteklenmesi amacıyla alınan tedbirleri açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, madenciliğin sahip olduğu yüksek katma değer ve istihdam kapasitesiyle üreten ve üreterek büyüyen Türkiye'nin lokomotif sektörlerden biri olduğu belirtilerek, korona virüs salgını süresince yerli üretimin desteklenmesi ve istihdamın korunması amacıyla madencilik sektörüne yönelik özel tedbirler alındığı ifade edildi. Madenciliğin enerji, imalat ve inşaat sektörleri başta olmak üzere pek çok sektöre ham madde tedarik eden stratejik bir sektör olduğu kaydedilen açıklamada, korona virüs salgını süresince madencilik sektörünün korunması ve desteklenmesinin diğer sektörlerdeki üretimin devamı adına da önemli bir rol üstlendiğine işaret edildi. Bu kapsamda madencilik sektörüne yönelik tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, "Madencilerin Nisan ayı sonuna kadar vermeleri gereken inceleme raporu, arama projesi, faaliyet raporu, işletme projesi gibi beyanları ertelenerek 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı. Mali yükümlülüklerden devlet hakkı ve ruhsat bedellerinin ödeme süreleri 28 Aralık 2020 tarihine kadar ertelendi. 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen depremden dolayı bu iller kapsamında doğrudan etkilenen maden ruhsat sahipleri ve rödovansçıların da vermeleri gereken rapor, proje gibi beyanları da 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca yapmaları gereken devlet hakkı ve ruhsat bedeli ödemeleri de 28 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Asker ailelerine yapılan yardım tutarı 400 TL'ye çıktı
21 Nisan 2020 15:16		 Polis telsizi ile önlem alan kumarhaneye 69 bin liralık baskın
21 Nisan 2020 15:10
Dezenfektanların analizi bu merkezde yapılıyor
21 Nisan 2020 14:55		 'Evde hayat, sofrada balık' kampanyası devam ediyor
21 Nisan 2020 14:21
Adalet hizmetlerinde koronavirüs önlemleri toplantısı
21 Nisan 2020 14:07		 MSB: 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi gerçekleştirildi
21 Nisan 2020 13:40
İnfaz koruma memurları ev izolasyonuna gönderildi
21 Nisan 2020 13:38		 Mehmetçik koronavirüsten böyle korunuyor
21 Nisan 2020 13:33
4 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
21 Nisan 2020 12:49		 TRT'den 23 Nisan'da çocuklara bayram hediyesi
21 Nisan 2020 12:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:59 - Okul müdürü, korona'dan hayatını kaybetti16:58 - Altın 374,60 TL'ye geriledi16:51 - Meyve ve sebzeleri 'karbonatlı suyla temizleyin' önerisi16:45 - 24 Nisan için idari izin genelgesi yayımlandı16:44 - Benzinde 8 kuruş indirim16:43 - Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu16:38 - Jandarmaya ateş açarak iki askeri yaralayan şüpheliler tutuklandı16:34 - AK Partili vekillerden kampanyaya, 7 milyon 325 bin lira destek16:32 - Bu tavuk maydanoz desenli yumurtluyor16:30 - AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
16:22 - Koronavirüs mücadelesini kazanan sağlık personeli donör oldu16:18 - Zorunlu trafik sigortası için tavsiye kararı16:09 - Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık16:02 - Madencilik sektörü için destek kararları açıklandı15:59 - 4 bilim insanı, yoğun bakımda virüsü süzen bir cihaz geliştirdi15:53 - Ünlü oyuncu Umut Demirdelen yoğun bakımda15:49 - Bursa'da filyasyon ekibinin bir günlük yoğun mesaisi15:46 - Valilikten 'köylülerin zorla evlerinden çıkarıldığı' iddiasına yalanlama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1000 TL'lik yardım bunlara verilmeyecek
4 günlük sokağa çıkma yasağının Genelgesi yayımlandı... İşte tam metin
21 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
Bilim Kurulu Üyesi: Geçen yaz gibi bir yaz olmayacak
Çin'de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
Doktordan yürek yakan mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Adli süreler bir ay daha uzatılıyor
Recep Akdağ, Şehir Hastaneleriyle ilgili o iddiayı yalanladı
Pik noktası 3 Mayıs'ta
24 Nisan için idari izin genelgesi yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
survivor 3
petrolün eksi fiyata inmesi 4
dornaz alfa 2
iran'da civcivlerin diri diri gömülmesi 4
gamze pala 1
işçi çıkarmaya 3 ay yasak 1
hayat eve sığar uygulaması 2
iyileşmek 1
4 gün sokağa çıkma yasağı 3
Hint dizileri 1
SON İLANLAR
Beykoz Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
TÜRKSAT 7 Personel alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Ağrı Taşlıçay Belediyesi 5 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam