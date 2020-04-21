AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans ile toplandı.
|21 Nisan 2020 16:30
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AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans ile toplandı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 15.10'da başladı.
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