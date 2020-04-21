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AK Partili vekillerden kampanyaya, 7 milyon 325 bin lira destek

AK Partili 291 milletvekili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon 325 bin lira destek verdi
 21 Nisan 2020 16:34
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AK Partili vekillerden kampanyaya, 7 milyon 325 bin lira destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüs ile mücadele kapsamında, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganı ile başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına, AK Partili milletvekillerinden destek geldi.

AK Parti Grup Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 291 milletvekilinin katılımı ile 7 milyon 325 bin lira toplandı.

Toplanan para, kampanya hesabına aktarıldı.
DHA
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