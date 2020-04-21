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2020 \ Koronavirüs nedeniyle verilen izinler

24 Nisan için idari izin genelgesi yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı, 24 Nisan Cuma günü için idari izin genelgesini yayımladı.
 21 Nisan 2020 16:45
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24 Nisan için idari izin genelgesi yayımlandı

Bugün memurlar.net'te yer alan haberde, 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında, 24 Nisan'da memurların idari izinli sayılıp sayılmayacakları hususunun açıklığa kavuşturulması gerektiğine dikkat çekilmişti.

Cumhurbaşkanlığı, 24 Nisan'ın kamu personeli için, idari izin olarak belirlendiğini açıklayan yazıyı ilgili birimlere gönderdi.

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