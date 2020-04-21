Okul müdürü, korona'dan hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan İstanbul Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu dün vefat etti
|21 Nisan 2020 16:59
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İstanbul Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil MUTLU Covid-19 nedeniyle dün vefat etti.
1975 doğumlu çalışkan, bilgili ve azimli bir okul müdürü bilinen Mutlu'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu
Memurlar.net olarak, Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz
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