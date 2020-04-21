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İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklanandan yüzde 41 daha fazla

Birleşik Krallık'ı oluşturan ülkelerden İngiltere ve Galler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin hükümetin açıkladığı sayılardan yüzde 41 daha yüksek olduğu bildirildi.
 21 Nisan 2020 17:04
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İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklanandan yüzde 41 daha fazla

Birleşik Krallık'ı oluşturan ülkelerden İngiltere ve Galler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin hükümetin açıkladığı sayılardan yüzde 41 daha yüksek olduğu bildirildi.

Ulusal İstatistik Kurumunun açıklamasına göre, İngiltere ve Galler'de 10 Nisan'a kadar virüs nedeniyle 13 bin 121 ölüm kaydedildi.

Ancak sadece hastane verilerini esas alarak açıklama yapan hükümetin aynı tarihe kadar verdiği Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 9 bin 288 oldu. İki veri arasındaki fark ise yüzde 41 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan bu yerlerde 12-19 Nisan haftasındaki tüm ölüm belgelerinin üçte birinde virüsten bahsedilirken, Londra'da bu oran yüzde 50'yi buldu.

Pazartesi günü yayımlanan son hastane ölüm verileri, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın genelinde 16 bin 509 kişinin öldüğünü gösteriyor.
Anadolu Ajansı
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