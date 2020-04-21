İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklanandan yüzde 41 daha fazla
|21 Nisan 2020 17:04
|Yazdır
Birleşik Krallık'ı oluşturan ülkelerden İngiltere ve Galler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin hükümetin açıkladığı sayılardan yüzde 41 daha yüksek olduğu bildirildi.
Ulusal İstatistik Kurumunun açıklamasına göre, İngiltere ve Galler'de 10 Nisan'a kadar virüs nedeniyle 13 bin 121 ölüm kaydedildi.
Ancak sadece hastane verilerini esas alarak açıklama yapan hükümetin aynı tarihe kadar verdiği Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 9 bin 288 oldu. İki veri arasındaki fark ise yüzde 41 olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan bu yerlerde 12-19 Nisan haftasındaki tüm ölüm belgelerinin üçte birinde virüsten bahsedilirken, Londra'da bu oran yüzde 50'yi buldu.
Pazartesi günü yayımlanan son hastane ölüm verileri, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın genelinde 16 bin 509 kişinin öldüğünü gösteriyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|DSÖ koronavirüsün kaynağını açıkladı
21 Nisan 2020 17:06
|Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 2,5 milyonu aştı
21 Nisan 2020 15:20
|Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bine yaklaştı
21 Nisan 2020 15:14
|ABD medyasından sürücülere: Üste para almayacaksınız
21 Nisan 2020 14:40
|İngiliz Hava Kuvvetleri uçağı, sağlık ekipmanları için İstanbul'da
21 Nisan 2020 14:11
|İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 297'ye yükseldi
21 Nisan 2020 13:15
|Çin'de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
21 Nisan 2020 11:39
|Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 2 milyon 480 bini aştı
21 Nisan 2020 10:45
|Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını' tanıttı: Canlı yayında içti
21 Nisan 2020 09:13
|DSÖ Genel Direktörü: Daha en kötüsünü görmedik
21 Nisan 2020 02:30