DSÖ koronavirüsün kaynağını açıkladı
|21 Nisan 2020 17:06
|Yazdır
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insanlara "bir hayvandan" bulaştığını, Çin'deki bir laboratuvardan çıkıp yayıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti.
DSÖ Kıdemli Sözcüsü Fadela Chaib, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında konuştu.
Chaib, şu an Kovid-19'a karşı bir aşı veya ilacın olmadığını hatırlatarak, dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının hastalığa çare bulmak için çalıştığını söyledi.
Virüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıkıp yayıldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Chaib, "Virüsün kökenine ilişkin pek çok bilim insanı çalışmalar yürütüyor. Henüz kaynağını veya kökenini bilmiyoruz. Emin olduğumuz tek bir şey var o da virüsün bir hayvandan kaynaklanmış olması. Bir laboratuvarda manipüle edilmedi." diye konuştu.
DSÖ sözcüsünün, Kovid-19'un Çin'in Hubey eyaletinin başkenti Vuhan'dan çıktığına veya yarasa kaynaklı olduğuna dair net bir ifade kullanmaması dikkati çekti.
Gazetecilerin bu konudaki ısrarlı soruları üzerine Chaip, "DSÖ bilimsel kanıtlara dayanan bir organizasyon. Mevcut tüm deliller, virüsün bir hayvandan kaynaklandığını ve virüsün bir laboratuvar veya başka bir yerde manipüle edilmediğini ya da üretilmediğini ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.
- Trump iddiaları yalanlamadı
ABD Başkanı Donald Trump'a çarşamba günü Beyaz Saray'da Fox News muhabiri John Roberts tarafından doğal yollarla ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün, gevşek güvenlik protokolleri nedeniyle Vuhan'daki bir laboratuvardan yayıldığı, bir stajyere bulaştığı, bu stajyerin daha sonra erkek arkadaşını enfekte ettiği ve virüsün sonrasında yayılmaya başladığı hayvan pazarına gittiğine dair ABD yönetiminde artık inancın son derece yüksek olduğu" yönündeki iddialar sorulmuştu.
Trump iddiaları doğrulamaz ya da yalanlamazken "Bu hikayeyle ilgili gittikçe daha fazla şey duyuyoruz. Göreceğiz. Meydana gelen bu korkunç durumla ilgili çok kapsamlı inceleme yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklanandan yüzde 41 daha fazla
21 Nisan 2020 17:04
|Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 2,5 milyonu aştı
21 Nisan 2020 15:20
|Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bine yaklaştı
21 Nisan 2020 15:14
|ABD medyasından sürücülere: Üste para almayacaksınız
21 Nisan 2020 14:40
|İngiliz Hava Kuvvetleri uçağı, sağlık ekipmanları için İstanbul'da
21 Nisan 2020 14:11
|İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 297'ye yükseldi
21 Nisan 2020 13:15
|Çin'de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
21 Nisan 2020 11:39
|Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 2 milyon 480 bini aştı
21 Nisan 2020 10:45
|Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını' tanıttı: Canlı yayında içti
21 Nisan 2020 09:13
|DSÖ Genel Direktörü: Daha en kötüsünü görmedik
21 Nisan 2020 02:30