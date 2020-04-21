Verilen yardımı 'şu an ihtiyacım yok' diyerek Kampanya'ya bağışladı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan Sezgin Çolak, Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen yardımı "Şu an ihtiyacım yok" diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
|21 Nisan 2020 17:08
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan Sezgin Çolak, Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen yardımı "Şu an ihtiyacım yok" diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Vakfın ihtiyaç sahibi kişilere verdiği yardımı yaklaşık iki yıldır alan Çolak (49), Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından Yeniköy'deki evine getirilen 1000 liralık yardımı, "Şu anda durumum iyi, ihtiyacım yok" diyerek geri çevirdi.
Yardımın daha fazla ihtiyacı olan birine verilmesini isteyen Çolak, 1000 lirayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.
Yeniköy Mahallesi Muhtarı Murat Baransel, parayı kampanyaya yatırarak dekontu Çolak'a teslim etti.
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