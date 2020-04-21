Koronavirüsten ölen doktorun mesajına Haluk Levent'ten cevap
|21 Nisan 2020 17:17
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Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı(56), koronavirüs nedeniyle annesi, babası ve kardeşini kaybetti. Kendisi de aynı hastalığa yakalanan Kalaycı, iki gün önce hayatını kaybetti. Kalaycı'nın son mesajını meslektaşı, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Nayır sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Nayır paylaşımında, "Bugün bir doktor arkadaşımız coronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Aynı sebeple annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın son mesajı: 'Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?" diyerek "Siz hala evde sıkılıyor musunuz?" şeklinde tepki gösterdi.
HALUK LEVENT: "BİZİM DE KIZLARIMIZ ONLAR"
Nayır'ın bu paylaşımı üzerine sanatçı Haluk Levent de kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Kalaycı'nın eşi ve çocuklarıyla birlikte olduğunu belirtti. Levent, "Yavuz Kalaycı'nın eşi ve çocuklarıyla birlikteyim. Hepinizin adına başsağlığında bulundum. Eşi 'Yavuz'un sınıf arkadaşları hep yanımızda sağ olsunlar' dedi. Bizler de bu iki kızımızın öğrenim hayatları boyunca bursunu sağlayacağız. Ve artık bizim de kızlarımız onlar. Merak etmeyin" şeklinde paylaşım yaptı.Doktordan yürek yakan mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
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