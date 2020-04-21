1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsten ölen doktorun mesajına Haluk Levent'ten cevap

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden aile hekimi Yavuz Kalaycı'nın son mesajında, 'Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?' dediği ortaya çıktı. Nayır'ın bu paylaşımı üzerine sanatçı Haluk Levent de kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Kalaycı'nın eşi ve çocuklarıyla birlikte olduğunu belirtti.
 21 Nisan 2020 17:17
Yazdır
Koronavirüsten ölen doktorun mesajına Haluk Levent'ten cevap

Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı(56), koronavirüs nedeniyle annesi, babası ve kardeşini kaybetti. Kendisi de aynı hastalığa yakalanan Kalaycı, iki gün önce hayatını kaybetti. Kalaycı'nın son mesajını meslektaşı, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Nayır sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Nayır paylaşımında, "Bugün bir doktor arkadaşımız coronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Aynı sebeple annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın son mesajı: 'Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?" diyerek "Siz hala evde sıkılıyor musunuz?" şeklinde tepki gösterdi.

HALUK LEVENT: "BİZİM DE KIZLARIMIZ ONLAR"

Nayır'ın bu paylaşımı üzerine sanatçı Haluk Levent de kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Kalaycı'nın eşi ve çocuklarıyla birlikte olduğunu belirtti. Levent, "Yavuz Kalaycı'nın eşi ve çocuklarıyla birlikteyim. Hepinizin adına başsağlığında bulundum. Eşi 'Yavuz'un sınıf arkadaşları hep yanımızda sağ olsunlar' dedi. Bizler de bu iki kızımızın öğrenim hayatları boyunca bursunu sağlayacağız. Ve artık bizim de kızlarımız onlar. Merak etmeyin" şeklinde paylaşım yaptı.

Doktordan yürek yakan mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sahte belgeyle bin 600 kilometre yolculuk
21 Nisan 2020 18:23		 Okul müdürü, korona'dan hayatını kaybetti
21 Nisan 2020 16:59
Polis, online kına gecesini bastı
21 Nisan 2020 14:54		 Diyanetten evde teravih namazı kılacaklara uyarı
21 Nisan 2020 14:23
Maskenize yanlışlıkla dokunmanız durumunda dahi çöpe atın
21 Nisan 2020 13:24		 Doktordan yürek yakan mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
21 Nisan 2020 13:00
Van'da korkutan deprem!
21 Nisan 2020 12:58		 'Korona sonrası dünya eskisi gibi olmayacak'
21 Nisan 2020 12:36
Kovid-19'dan kurtulan Derya hemşire iyileşip görevine koştu
21 Nisan 2020 11:53		 Kovid-19 mücadelesini kazanan 3 yaşındaki çocuk alkışlarla taburcu edildi
21 Nisan 2020 11:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:40 - Yasak öncesi akın ettiler... Metrelerce kuyruk oldu18:38 - TBMM Başkanı Şentop, CHP Sözcüsü Öztrak'a cevap verdi18:32 - 'Kimsenin vatandaşa götürmek istediği iyilik engellenmiyor'18:30 - Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar için ulaşım açıklaması18:25 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:23 - Sahte belgeyle bin 600 kilometre yolculuk18:19 - Fahiş fiyat ve stokçularla mücadelede her ürüne ayrı ceza18:17 - Korona günlerinde internet karnemiz: En çok neleri indirdik?18:17 - Yargı: İlçe Milli Eğitim Müdürünün protokol yetkisi yok18:14 - Bakan Selçuk, il müdürleriyle video konferans sistemiyle toplandı
18:06 - TİGEM personelinin maskesini eşleri üretiyor18:03 - 3. dönem Açık Lise Sınav tarihleri değişti17:58 - Meslek liseliler yaptı... Saatte 600 adet üretilebilecek17:52 - UEFA ligler için son kararını açıkladı17:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü17:44 - 6 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı17:36 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:25 - Hava kirliliği en çok bu illerimizde düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1000 TL'lik yardım bunlara verilmeyecek
4 günlük sokağa çıkma yasağının Genelgesi yayımlandı... İşte tam metin
21 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
Bilim Kurulu Üyesi: Geçen yaz gibi bir yaz olmayacak
24 Nisan için idari izin genelgesi yayımlandı
Çin'de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
Doktordan yürek yakan mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Adli süreler bir ay daha uzatılıyor
Recep Akdağ, Şehir Hastaneleriyle ilgili o iddiayı yalanladı
Pik noktası 3 Mayıs'ta
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
258 tl'lik arsa 1
almanya'nın çin'e tazminat davası açması 3
işçi çıkarmaya 3 ay yasak 1
ebru şallı'nın evladını kaybetmesi 4
iran'da civcivlerin diri diri gömülmesi 4
nostalji kuşağı 3
muğla 1
dornaz alfa 2
Band of Brothers 2
imamoğlu ve yavaş'a soruşturma açılması 3
SON İLANLAR
Şenkaya Belediyesi memur alım ilanı
Beykoz Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
TÜRKSAT 7 Personel alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Ağrı Taşlıçay Belediyesi 5 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam