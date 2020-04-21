Berber ve kuaförler kapalı olunca, tıraş makinası fiyatları yüzde 500 arttı
Berber ve kuaförler kapalı olunca, 100 lira olan tıraş makinası 600 TL'ye kadar çıktı.
|21 Nisan 2020 17:25
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Berber ve kuaförler kapalı olunca, tıraş makinası fiyatları yüzde 500 arttı
Koronavirüs'ten dolayı berber ve kuaförler geçici bir süreliğine kapatıldı.
Berber ve kuaförler kapatılınca vatandaş kendisi çözüm bulmaya çalışıyor. Tıraş makinalarına olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor.
Berber ve Kuaförlere yasak gelmeden önce 100 TL olan makine, şuan da 600 TL'den satılıyor.
Tıraş makinalarına ait fiyat değişimini gösteren grafikler
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