Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
|21 Nisan 2020 17:46
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, iki ülke arasında ve bölgesel meselelerde yakın iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|TBMM Başkanı Şentop, CHP Sözcüsü Öztrak'a cevap verdi
21 Nisan 2020 18:38
|'Kimsenin vatandaşa götürmek istediği iyilik engellenmiyor'
21 Nisan 2020 18:32
|AK Partili vekillerden kampanyaya, 7 milyon 325 bin lira destek
21 Nisan 2020 16:34
|AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
21 Nisan 2020 16:30
|Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık
21 Nisan 2020 16:09
|Erdoğan'ın Meclis'e gelmemesini kim önerdi?
21 Nisan 2020 14:17
|'Her belediye başkanı pandemi kurulu üyesidir'
21 Nisan 2020 10:35
|Bakan Karaismailoğlu: Bilet iadeleri garanti altına alındı
21 Nisan 2020 10:10
|CHP 'infazda ayırım var' diyerek AYM'ye taşıyor
21 Nisan 2020 09:18
|İdlib'in güneyine yeni bir askeri üs
21 Nisan 2020 08:15