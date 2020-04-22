KDK: Ücretli öğretmenlere de ek ders ücretleri artırımlı verilmeli
|22 Nisan 2020 14:04
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Kamu Denetçiliği Kurumu, otistik çocukların eğitim gördüğü okullarda görev yapan ücretli öğretmenlere de, kadrolu öğretmenler gibi, ek ders ücretlerinin yüzde 25 artırımlı ödenmesi için tavsiye kararı aldı.
Bilindiği üzere, 657 sayılı kanunun 89. maddesinde "Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir." şeklindeki hüküm sadece kadrolu öğretmenler için uygulanmaktadır.
Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararında, Devlet Memurları Kanununun 176. maddesinde ücretli öğretmenlere de ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesine yönelik değişiklik yapılması istedi.
İŞTE KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KARARI
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