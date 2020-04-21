UEFA ligler için son kararını açıkladı
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
|21 Nisan 2020 17:52
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