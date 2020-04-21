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UEFA ligler için son kararını açıkladı

UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
 21 Nisan 2020 17:52
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UEFA ligler için son kararını açıkladı

UEFA, 55 ülke federasyonu temsilcileriyle video konferansta bir araya geldi.

Toplantı sonucunda UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi.
İhlas Haber Ajansı
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