3. dönem Açık Lise Sınav tarihleri değişti
Koronavirüs'ten dolayı Temmuz ayında yapılması planlanan açık lise sınavları Eylül ayına ertelendi
|21 Nisan 2020 18:03
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2. dönem açık lise sınav tarihlerinin Eylül ayına ertelenmesi sonrasında, Temmuz'da yapılması planlanan 3. dönem sınavları da, Eylül ayına ertelendi.
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