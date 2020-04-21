1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk, il müdürleriyle video konferans sistemiyle toplandı

Toplantıda, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek çalışmaları, uzaktan öğretmen eğitimi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ele alındı
 21 Nisan 2020 18:14
Yazdır
Bakan Selçuk, il müdürleriyle video konferans sistemiyle toplandı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 40 ilin milli eğitim müdürü ile video konferans sistemiyle gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına başkanlık etti.

Her hafta il il ihtiyaçların değerlendirildiği toplantıda, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek çalışmaları, uzaktan öğretmen eğitimi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ele alındı.

Öğretmen ve okul müdürlerinin sahadaki çalışmaları konusunda bilgi veren il müdürleri, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına 20 bin 877 öğretmenin gönüllü olarak katıldığını aktardı.

Meslek liseleri, bilim ve sanat merkezleri, olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerinde maske, tulum, önlük gibi medikal ürünlerin üretimine ilişkin son verilerin de ele alındığı toplantıda, yeniden değerlendirilen psikososyal destek çalışmalarına yönelik planlama yapıldı.

Toplantıda ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitimle ilgili araştırmasının sonucuna göre alınan önlemlerin toplum tarafından yüksek oranda destek bulduğu bilgisi de paylaşıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
3. dönem Açık Lise Sınav tarihleri değişti
21 Nisan 2020 18:03		 Meslek liseliler yaptı... Saatte 600 adet üretilebilecek
21 Nisan 2020 17:58
MEB'in 23 Nisan kutlama programı belli oldu
21 Nisan 2020 15:23		 Milli Eğitim Bakanı Selçuk çocuklara kitap yazdı
21 Nisan 2020 12:43
MEB'in usta öğretici ve kursiyerleri, 7 milyon maskeyle destek oldu
21 Nisan 2020 11:14		 MEB, N95 standardında maske makinesi üretti
20 Nisan 2020 15:25
MEB'den 23 Nisan'da 100. yıl marşı
20 Nisan 2020 10:46		 Evde kalan çocuklara 'Kriz Durumunda Oyun' kılavuzu
19 Nisan 2020 11:52
MEB: N95 maske üretim makinesi yapıyoruz, bu ay bitecek
19 Nisan 2020 11:19		 Meslek Liseleri göz yaşartıyor: Üretilmeyen bir şey yok
19 Nisan 2020 07:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:40 - Yasak öncesi akın ettiler... Metrelerce kuyruk oldu18:38 - TBMM Başkanı Şentop, CHP Sözcüsü Öztrak'a cevap verdi18:32 - 'Kimsenin vatandaşa götürmek istediği iyilik engellenmiyor'18:30 - Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar için ulaşım açıklaması18:25 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:23 - Sahte belgeyle bin 600 kilometre yolculuk18:19 - Fahiş fiyat ve stokçularla mücadelede her ürüne ayrı ceza18:17 - Korona günlerinde internet karnemiz: En çok neleri indirdik?18:17 - Yargı: İlçe Milli Eğitim Müdürünün protokol yetkisi yok18:14 - Bakan Selçuk, il müdürleriyle video konferans sistemiyle toplandı
18:06 - TİGEM personelinin maskesini eşleri üretiyor18:03 - 3. dönem Açık Lise Sınav tarihleri değişti17:58 - Meslek liseliler yaptı... Saatte 600 adet üretilebilecek17:52 - UEFA ligler için son kararını açıkladı17:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü17:44 - 6 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı17:36 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:25 - Hava kirliliği en çok bu illerimizde düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1000 TL'lik yardım bunlara verilmeyecek
4 günlük sokağa çıkma yasağının Genelgesi yayımlandı... İşte tam metin
21 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
Bilim Kurulu Üyesi: Geçen yaz gibi bir yaz olmayacak
24 Nisan için idari izin genelgesi yayımlandı
Çin'de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
Doktordan yürek yakan mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Adli süreler bir ay daha uzatılıyor
Recep Akdağ, Şehir Hastaneleriyle ilgili o iddiayı yalanladı
Pik noktası 3 Mayıs'ta
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hint dizileri 1
corona virüs zamanında kilo alınması 7
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 2
maaşını paylaş kardeşinle yakınlaş kampanyası 1
gram altın 3
iktidara geldiğimizde doğru düzgün ambulans yoktu 2
iran'da civcivlerin diri diri gömülmesi 4
muğla 1
dolar 3
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 1
SON İLANLAR
Şenkaya Belediyesi memur alım ilanı
Beykoz Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
TÜRKSAT 7 Personel alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Ağrı Taşlıçay Belediyesi 5 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam