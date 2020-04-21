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Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 değer kaybıyla 97.619,00 puandan tamamladı
 21 Nisan 2020 18:25
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Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 değer kaybıyla 97.619,00 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.326,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2, holding endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,86 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,16 ile ulaştırma oldu.

Analistler, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşün şokuyla satıcılı seyreden küresel pay piyasalarına paralel Borsa İstanbul'un da düşüş eğiliminde hareket ettiğini söyledi.

Yarın, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı faiz kararının yatırımcıların odak noktasında olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 seviyesinin destek, 99.000 puanın ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu. Ekonomistlerin indirim beklentileri 25 ila 100 baz puan aralığında yer aldı.
Anadolu Ajansı
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