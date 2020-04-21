Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar için ulaşım açıklaması
|21 Nisan 2020 18:30
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Ankara Valiliği, başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde uygulamadan muaf olan kişiler için EGO otobüsleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) bağlı Başkentray'ın belirli saatlerde hizmet vereceğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandı ve İçişleri Bakanlığının talimatları ile gündemindeki konuları görüştü.
Toplantıda, İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelgesinde yer alan hususlar hatırlatıldı.
Bunların yanı sıra, başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlileri ile istisna kapsamındaki vatandaşların şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacak.
EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüsler perşembe ve cuma günleri 07.00-20.00 saatleri arasında, hafta sonu ise 07.00-09.00 ile 16.30-20.00 saatleri arasında, TCDD'ye bağlı Başkentray ise 06.30-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.
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