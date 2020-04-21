'Kimsenin vatandaşa götürmek istediği iyilik engellenmiyor'
|21 Nisan 2020 18:32
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Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı.
Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları;
Çelik: "(Koronavirüs salgını) Hükümetlerimiz döneminde sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, Türkiye'yi son derece hazırlıklı hale getirmiştir."
"Efsanevi Avrupa dayanışmasının bu virüs karşısında maalesef darmadağın olduğu tablolar görüldü."
"(Koronavirüs sürecinde) NATO'nun dayanışma bağlamında gösterebildiği tek örnek Türkiye'nin yaptığı yardımlardır."
"Başakşehir Şehir Hastanesi salgınla mücadelemizi güçlü hale getirecek, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler gücümüzü daha da artıracak."
"Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın mümkün olduğunca konforlu bir şekilde karantina süresini geçirmesi sağlandı."
"Şimdiki zaman, partizanlık yapma zamanı değildir. Salgınla mücadele ederken tek bir partimiz var, o da vatandaş partisi."
"Çok otoriteli mücadele, dünyanın hiçbir yerinde söz konusu değil. Kimsenin vatandaşa götürmek istediği iyilik engellenmiyor."
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