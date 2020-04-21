1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kimsenin vatandaşa götürmek istediği iyilik engellenmiyor'

Ak Parti sözcüsü Çelik: Çok otoriteli mücadele, dünyanın hiçbir yerinde söz konusu değil. Kimsenin vatandaşa götürmek istediği iyilik engellenmiyor
 21 Nisan 2020 18:32
Yazdır
'Kimsenin vatandaşa götürmek istediği iyilik engellenmiyor'

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları;

Çelik: "(Koronavirüs salgını) Hükümetlerimiz döneminde sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, Türkiye'yi son derece hazırlıklı hale getirmiştir."

"Efsanevi Avrupa dayanışmasının bu virüs karşısında maalesef darmadağın olduğu tablolar görüldü."

"(Koronavirüs sürecinde) NATO'nun dayanışma bağlamında gösterebildiği tek örnek Türkiye'nin yaptığı yardımlardır."

"Başakşehir Şehir Hastanesi salgınla mücadelemizi güçlü hale getirecek, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler gücümüzü daha da artıracak."

"Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın mümkün olduğunca konforlu bir şekilde karantina süresini geçirmesi sağlandı."

"Şimdiki zaman, partizanlık yapma zamanı değildir. Salgınla mücadele ederken tek bir partimiz var, o da vatandaş partisi."

"Çok otoriteli mücadele, dünyanın hiçbir yerinde söz konusu değil. Kimsenin vatandaşa götürmek istediği iyilik engellenmiyor."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM Başkanı Şentop, CHP Sözcüsü Öztrak'a cevap verdi
21 Nisan 2020 18:38		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
21 Nisan 2020 17:46
AK Partili vekillerden kampanyaya, 7 milyon 325 bin lira destek
21 Nisan 2020 16:34		 AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
21 Nisan 2020 16:30
Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık
21 Nisan 2020 16:09		 Erdoğan'ın Meclis'e gelmemesini kim önerdi?
21 Nisan 2020 14:17
'Her belediye başkanı pandemi kurulu üyesidir'
21 Nisan 2020 10:35		 Bakan Karaismailoğlu: Bilet iadeleri garanti altına alındı
21 Nisan 2020 10:10
CHP 'infazda ayırım var' diyerek AYM'ye taşıyor
21 Nisan 2020 09:18		 İdlib'in güneyine yeni bir askeri üs
21 Nisan 2020 08:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:40 - Yasak öncesi akın ettiler... Metrelerce kuyruk oldu18:38 - TBMM Başkanı Şentop, CHP Sözcüsü Öztrak'a cevap verdi18:32 - 'Kimsenin vatandaşa götürmek istediği iyilik engellenmiyor'18:30 - Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar için ulaşım açıklaması18:25 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:23 - Sahte belgeyle bin 600 kilometre yolculuk18:19 - Fahiş fiyat ve stokçularla mücadelede her ürüne ayrı ceza18:17 - Korona günlerinde internet karnemiz: En çok neleri indirdik?18:17 - Yargı: İlçe Milli Eğitim Müdürünün protokol yetkisi yok18:14 - Bakan Selçuk, il müdürleriyle video konferans sistemiyle toplandı
18:06 - TİGEM personelinin maskesini eşleri üretiyor18:03 - 3. dönem Açık Lise Sınav tarihleri değişti17:58 - Meslek liseliler yaptı... Saatte 600 adet üretilebilecek17:52 - UEFA ligler için son kararını açıkladı17:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü17:44 - 6 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı17:36 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:25 - Hava kirliliği en çok bu illerimizde düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1000 TL'lik yardım bunlara verilmeyecek
4 günlük sokağa çıkma yasağının Genelgesi yayımlandı... İşte tam metin
21 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
Bilim Kurulu Üyesi: Geçen yaz gibi bir yaz olmayacak
24 Nisan için idari izin genelgesi yayımlandı
Çin'de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
Doktordan yürek yakan mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Adli süreler bir ay daha uzatılıyor
Recep Akdağ, Şehir Hastaneleriyle ilgili o iddiayı yalanladı
Pik noktası 3 Mayıs'ta
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs zamanında kilo alınması 7
almanya'nın çin'e tazminat davası açması 3
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 3
Hint dizileri 1
ebru şallı'nın evladını kaybetmesi 4
imamoğlu ve yavaş'a soruşturma açılması 3
iran'da civcivlerin diri diri gömülmesi 4
21.04.2020 Van'da askeri aracın devrilmesi 1
gram altın 3
yalnız kalmak 1
SON İLANLAR
Şenkaya Belediyesi memur alım ilanı
Beykoz Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
TÜRKSAT 7 Personel alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Ağrı Taşlıçay Belediyesi 5 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam