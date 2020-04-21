Sağlıkçılar moral için dans ediyor
Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları moral için dans ediyor. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
|21 Nisan 2020 18:49
|Yazdır
Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları moral için dans ediyor. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüs ile mücadele eden Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, hem arkadaşları hem de hastalarına moral amacıyla dans ediyor. Hastanede görevli bir sağlık çalışanı, dans ederek meslektaşlarına moral verirken, bir arkadaşı tarafından o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Tavuk sahibinin garip 'yumurta' iddiasına cevap geldi!
21 Nisan 2020 20:04
|İstanbul'da uzun aradan sonra trafik yoğunluğu
21 Nisan 2020 20:00
|Semt pazarında herkes iç içe
21 Nisan 2020 18:59
|Yasak öncesi akın ettiler... Metrelerce kuyruk oldu
21 Nisan 2020 18:40
|Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar için ulaşım açıklaması
21 Nisan 2020 18:30
|TİGEM personelinin maskesini eşleri üretiyor
21 Nisan 2020 18:06
|Karantinaya alınan mahallede 1 kişi hayatını kaybetti
21 Nisan 2020 17:25
|Verilen yardımı 'şu an ihtiyacım yok' diyerek Kampanya'ya bağışladı
21 Nisan 2020 17:08
|Bursa'da filyasyon ekibinin bir günlük yoğun mesaisi
21 Nisan 2020 15:49
|Valilikten 'köylülerin zorla evlerinden çıkarıldığı' iddiasına yalanlama
21 Nisan 2020 15:46