1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Semt pazarında herkes iç içe

Küçükçekmece'de kurulan semt pazarında alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden tezgahların etrafında kalabalık oluşturdu
 21 Nisan 2020 18:59
Yazdır
Semt pazarında herkes iç içe

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 4 gün sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından vatandaşlar semt pazarlarına koştu.

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde kurulan semt pazarında çekilen görüntülerde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadan pazarda alışveriş yaptıkları görüldü.

HERKES İÇ İÇE

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlardan Ferhat Yıldırım, "Dört gün dışarı çıkamayacakları için, bu yüzden ama çok yanlış, hastalık var baksanıza. Yani pazarların girişlerine izin verilmemesi lazım, sayı ile insanların girmesi lazım. Şuna bakar mısınız? Herkes iç içe" şeklinde konuştu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tavuk sahibinin garip 'yumurta' iddiasına cevap geldi!
21 Nisan 2020 20:04		 İstanbul'da uzun aradan sonra trafik yoğunluğu
21 Nisan 2020 20:00
Sağlıkçılar moral için dans ediyor
21 Nisan 2020 18:49		 Yasak öncesi akın ettiler... Metrelerce kuyruk oldu
21 Nisan 2020 18:40
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar için ulaşım açıklaması
21 Nisan 2020 18:30		 TİGEM personelinin maskesini eşleri üretiyor
21 Nisan 2020 18:06
Karantinaya alınan mahallede 1 kişi hayatını kaybetti
21 Nisan 2020 17:25		 Verilen yardımı 'şu an ihtiyacım yok' diyerek Kampanya'ya bağışladı
21 Nisan 2020 17:08
Bursa'da filyasyon ekibinin bir günlük yoğun mesaisi
21 Nisan 2020 15:49		 Valilikten 'köylülerin zorla evlerinden çıkarıldığı' iddiasına yalanlama
21 Nisan 2020 15:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:16 - İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 17 bini aştı20:12 - O ile giriş- çıkışlar bugün 24.00'ten itibaren durduruluyor!20:08 - Petrol ve altın fiyatları düşüyor20:04 - Tavuk sahibinin garip 'yumurta' iddiasına cevap geldi!20:00 - İstanbul'da uzun aradan sonra trafik yoğunluğu19:56 - Ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldı19:51 - Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: O hesaplara itibar etmeyin19:47 - Kaş'ta imar planına bir yürütmeyi durdurma kararı daha19:43 - Koronavirüse iki kez yakalandı... Nasıl iyileştiğini anlattı19:39 - Koronavirüsü yenen Dr. Selçuk Köse taburcu oldu
19:35 - Mardin'de öğretmenler ele ele verip dezenfektanı üretiyor19:31 - HDP'li Kozluk Belediye Başkanı partisinden istifa etti19:27 - Almanya'daki 285 Türk vatandaşı Ankara'ya getirildi19:23 - TL ve döviz piyasaları ile EFT sistemi 24 Nisan'da açık olacak19:19 - Sahte 'Milletvekili Kartı' ile yasağı delmeye çalıştı19:11 - BofA'nın altın için 18 aylık fiyat hedefi 3 bin dolar19:07 - İtalya'da son 24 saatte 534 kişi daha yaşamını yitirdi19:02 - Bugün koronavirüsten 119 hasta hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1000 TL'lik yardım bunlara verilmeyecek
4 günlük sokağa çıkma yasağının Genelgesi yayımlandı... İşte tam metin
21 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
24 Nisan için idari izin genelgesi yayımlandı
Bilim Kurulu Üyesi: Geçen yaz gibi bir yaz olmayacak
Çin'de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
Doktordan yürek yakan mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Adli süreler bir ay daha uzatılıyor
Bugün koronavirüsten 119 hasta hayatını kaybetti
Pik noktası 3 Mayıs'ta
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hint dizileri 1
la casa de papel 1
nöbetçi eczaneden ilaç almak 1
işçi çıkarmaya 3 ay yasak 1
karantinadan dolayı ruhsal çöküntü 1
video oyunlara ve konsollara yüzde 50 vergi gelmesi 4
gram altın 3
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 2
almanya'nın çin'e tazminat davası açması 3
iran'da civcivlerin diri diri gömülmesi 4
SON İLANLAR
Şenkaya Belediyesi memur alım ilanı
Beykoz Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
TÜRKSAT 7 Personel alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Ağrı Taşlıçay Belediyesi 5 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam