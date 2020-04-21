Semt pazarında herkes iç içe

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ GENELGESİ YAYIMLANDI... İŞTE TAM METİN İçişleri Bakanlığı, 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili Genelgeyi yayımladı... 23 ve 24 Nisan'da market ve bakkallar 9 ila 14:00 arasında açık olacak. Ancak bu saatlerde araç kullanılamayacak... Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günler olan 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri açık olacak.