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İtalya'da son 24 saatte 534 kişi daha yaşamını yitirdi

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi.
 21 Nisan 2020 19:07
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İtalya'da son 24 saatte 534 kişi daha yaşamını yitirdi

İtalya'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 534 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 24 bin 648'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre 1 günde 534 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 24 bin 648'e yükseldiği bildirildi. Ülkede 2 bin 729 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 183 bin 957'ye ulaştığı ifade edildi.

Ülkede iyileşenlerin sayısının 51 bin 600'e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 471 olarak açıklandı. Öte yandan İtalya, dünyada en çok korona virüs ölümünün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor.
İhlas Haber Ajansı
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