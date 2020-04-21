Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: O hesaplara itibar etmeyin
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu ve Kurul Üyeleri adına sosyal medyada açılan sahte hesaplarla ilgili vatandaşları uyardı.
|21 Nisan 2020 19:51
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, son dönemde sosyal medyada kendi adlarına sahte hesap açılarak, halkı korku ve endişeye sevk edici paylaşımlar yapılmasından yakınmıştı.
Adına sahte hesap açılanlardan Prof. Dr. Ateş Kara, "Ben rahatsız oldum, ismimin o şekilde kullanılması çok hoşuma gitmedi" dedi.
Sosyal Medya Uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, sahte hesap açan ve buradan yapılan paylaşımları tekrar dolaşıma sokanların suç işlediğini, bunun 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası olduğunu söylemişti.
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