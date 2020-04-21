Sahte 'Milletvekili Kartı' ile yasağı delmeye çalıştı
|21 Nisan 2020 19:19
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, sokağa çıkma yasağını aracının ön camındaki ıslak imzası olmayan "TBMM Milletvekili Araç Giriş Kartı" ile delmeye çalışan şahıs polisten kaçamadı.
Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi İnkılap Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, M.U (30) adlı vatandaşı durdurdu. M.U, polis ekiplerine sokağa çıkma yasağı genelgesinde yer alan istisna maddeleri kapsamında herhangi bir belge ibraz edemedi. M.U'nun kullandığı aracın ön camında "TBMM Milletvekili Araç Giriş Kartı" olduğunu gören polis ekipleri, aracın içinde başka bir şahıs olmadığını tespit etti. Kartı kontrol eden polis ekipleri, kartta ıslak imza olmadığını, kartın orijinalden fotokopi ya da başka bir yöntemle oluşturulduğunu değerlendirerek, durumu nöbetçi cumhuriyet savcısına aktardı.
Nöbetçi savcı, M.U'ya "Resmi Belgede Sahtecilik", "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak" ve "Umumi Hıfzısıhha Kanununa muhalefet" suçlarından 3 bin 150 lira idari para cezası ve adli işlem yaparak ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı.
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