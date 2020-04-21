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TL ve döviz piyasaları ile EFT sistemi 24 Nisan'da açık olacak

 21 Nisan 2020 19:23
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TL ve döviz piyasaları ile EFT sistemi 24 Nisan'da açık olacak

Türk lirası ve döviz piyasaları ile EFT sistemi, 24 Nisan Cuma günü açık olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Merkez Bankası bünyesindeki Türk lirası ve döviz piyasaları ile Elektronik Fon Transferi (EFT) sisteminin 24 Nisan Cuma günü açık olacağı belirtildi.
Anadolu Ajansı
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