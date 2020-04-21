1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mardin'de öğretmenler ele ele verip dezenfektanı üretiyor

Mardin merkez Artuklu ilçesi Fehim Adak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğretmenleri, korona virüse karşı yüzey dezenfektanı üretimine başladı.
 21 Nisan 2020 19:35
Yazdır
Mardin'de öğretmenler ele ele verip dezenfektanı üretiyor

Mardin merkez Artuklu ilçesi Fehim Adak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğretmenleri, korona virüse karşı yüzey dezenfektanı üretimine başladı. İlk etapta günlük 3 ton dezenfektan üreten öğretmenlerin hedefi 6 ton üretim gerçekleştirmek.

Mardin Organize Saniyi Bölgesi yerleşkesinde bulunan Fehim Adak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğretmenleri, korona virüs salgını sebebiyle artan temizlik ve hijyen malzemesi ihtiyacını karşılamak için el ele vererek kolları sıvadı. Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle ve Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar'ın koordinesinde tesisi kurduklarını anlatan Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Berhuni, "Öncelikle Bakanlığımızdan döner sermaye kurmak ve bu tesisi oluşturmak üzere bir bütçe oluşturuldu ve bu bütçe neticesinde tesisimiz kuruldu. Bu tesisimizin kurulmasında Kaymakamımız Hacı Hasan Gökpınar'ın çok ciddi gayretleri ve talepleri vardı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şuan bu tesisimizde yüzey dezenfektanları üretilmekte fakat ilerleyen zamanlarda inşallah el sabunu ve el dezenfektanı planlıyoruz. Günlük 3 tonla başlandı fakat satış süreci taleple karşılanabilirse günlük 5-6 ton üretim gerçekleştirilecektir" dedi.

Tesisin günlük 6 ton üretim kapasitesi var

Fehim Adak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Çomaktekin, tesisin ilk aşamasında saf su üretim ünitesinde dezenfektan için 5 ton saf su üretildiğini vurguladı. Çomaktekin, "Şu an acil olarak yüzey dezenfektanı ürettik. Bundan sonra el dezenfektanı, sıvı sabun, ve jel şeklindeki üretebilecek bir tesisi kurduk. Başlangıç 3 ton yer dezenfektanı, 1 buçuk ton sıvı sabun ve diğer ürünleri üretecek şekilde bir hazırlığımız var. Ama siparişler gelirse günde 5-6 tonu geçecek kapasitemiz var" diye konuştu.

Üretim safhasını anlatan okulun kimya öğretmeni Yasemin Güçlü, "Burada yüzey dezenfektanı üretiyoruz. Bunun için 3 tankımız var her biri 1 ton olmak üzere. Bunlarda ham madde olarak getirdiğimiz yüzde 15'lik sodyum klorat maddesini her bir tank için 300 litre olabilecek şekilde yerleştiriyoruz. Sonrası üzerini saflaştırdığımız suyla seyreltiyoruz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB, güvenlik soruşturmalarındaki yargı kararlarını uygulamıyor
20 Nisan 2020 09:04		 Öğretmenlerden 40 km uzaklıktaki öğrencilerine deneme sınavı
19 Nisan 2020 12:54
Bakan Ziya Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması
15 Nisan 2020 23:10		 Öğretmenlerden şarkılı 'evde kalın' çağrısı
15 Nisan 2020 10:01
Fizik öğretmeni, öğrencilere kitap ücretsiz dağıtıyor
14 Nisan 2020 23:43		 Öğrencileri için evde ödev hazırlayıp kapı kapı dağıtıyor
14 Nisan 2020 23:37
2 bini aşkın öğretmen 'Vefa Destek Grubu'na katıldı
14 Nisan 2020 23:26		 Rezan Öğretmen'den çocuklara Anadolu masalları
14 Nisan 2020 21:38
Öğretmen çiftten, sağlık çalışanlarına 'yüz koruyucu siperlik' desteği
14 Nisan 2020 18:48		 MEB'den ek ders ödemelerine dair yeni yazı
13 Nisan 2020 21:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:20 - 'Komplo teorisyenleri milyonları depresyona sürüklüyor'20:16 - İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 17 bini aştı20:12 - O ile giriş- çıkışlar bugün 24.00'ten itibaren durduruluyor!20:08 - Petrol ve altın fiyatları düşüyor20:04 - Tavuk sahibinin garip 'yumurta' iddiasına cevap geldi!20:00 - İstanbul'da uzun aradan sonra trafik yoğunluğu19:56 - Ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldı19:51 - Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: O hesaplara itibar etmeyin19:47 - Kaş'ta imar planına bir yürütmeyi durdurma kararı daha19:43 - Koronavirüse iki kez yakalandı... Nasıl iyileştiğini anlattı
19:39 - Koronavirüsü yenen Dr. Selçuk Köse taburcu oldu19:35 - Mardin'de öğretmenler ele ele verip dezenfektanı üretiyor19:31 - HDP'li Kozluk Belediye Başkanı partisinden istifa etti19:27 - Almanya'daki 285 Türk vatandaşı Ankara'ya getirildi19:23 - TL ve döviz piyasaları ile EFT sistemi 24 Nisan'da açık olacak19:19 - Sahte 'Milletvekili Kartı' ile yasağı delmeye çalıştı19:11 - BofA'nın altın için 18 aylık fiyat hedefi 3 bin dolar19:07 - İtalya'da son 24 saatte 534 kişi daha yaşamını yitirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1000 TL'lik yardım bunlara verilmeyecek
4 günlük sokağa çıkma yasağının Genelgesi yayımlandı... İşte tam metin
21 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
24 Nisan için idari izin genelgesi yayımlandı
Bilim Kurulu Üyesi: Geçen yaz gibi bir yaz olmayacak
Çin'de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
Doktordan yürek yakan mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Adli süreler bir ay daha uzatılıyor
Bugün koronavirüsten 119 hasta hayatını kaybetti
Pik noktası 3 Mayıs'ta
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nöbetçi eczaneden ilaç almak 1
işçi çıkarmaya 3 ay yasak 1
65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıksın 1
almanya'nın çin'e tazminat davası açması 3
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 1
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 2
iktidara geldiğimizde doğru düzgün ambulans yoktu 2
imamoğlu ve yavaş'a soruşturma açılması 3
dornaz alfa 2
la casa de papel 1
SON İLANLAR
Şenkaya Belediyesi memur alım ilanı
Beykoz Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
TÜRKSAT 7 Personel alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Ağrı Taşlıçay Belediyesi 5 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam