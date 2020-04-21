Koronavirüsü yenen Dr. Selçuk Köse taburcu oldu
|21 Nisan 2020 19:39
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Yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanan hastaları tedavi etmek için uğraşırken, aynı virüse yakalanarak tedavi gören doktor Selçuk Köse, hastalığı yenerek taburcu edildi.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanan hastaları tedavi etmek için uğraşan doktor Selçuk Köse, Mart ayı içerisinde aynı virüse yakalanarak tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakım tedavisine olumlu cevap veren doktor Köse, korona virüsü atlatmayı başardı.
Hastanede tedavisi tamamlanan doktor Köse'ye hastane çalışanları çiçek takdim etti. Doktor Köse ise, "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Tedavimde emeği geçen herkesin emeğine sağlık, çok çok teşekkürler, bütün hastalara ayrı ayrı şifalar diliyorum" dedi. Yaptığı kısa konuşmanın ardından doktor Köse, hastane çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
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