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Kaş'ta imar planına bir yürütmeyi durdurma kararı daha

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 2025 yılında bugünkü nüfusun üç katının öngörüldüğü nüfus projeksiyonları açısından yürütmeyi durdurma kararı çıktı.
 21 Nisan 2020 19:47
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Kaş'ta imar planına bir yürütmeyi durdurma kararı daha

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 12 Kasım 2015 tarihli kararıyla kabul edilen 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 23 Mart 2015 tarih ve 5977 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla onaylanan Antalya- Burdur- Isparta Planlama Bölgesi 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın, Kaş ilçesine ilişkin kısmının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada yeni bir karar daha çıktı.

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği, Mimarlar Odası Antalya Şubesi ile 31 vatandaşın çevre düzeni planlarına karşı açtığı davada, 5 Aralık 2018 tarihinde Danıştay 6'ncı Dairesi yürütmenin durdurulması isteminin kısmen kabulüne, kısmen reddine karar vermişti.

Yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin kısmına davalı idarenin yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kısmına ise davacılar itirazda bulunmuşlardı.

LİMANAĞZI, ÇUKURBAĞ VE GÖKSEKİ

Kaş ilçesinde Limanağzı mevkisi, Çukurbağ Yarımadası ile Gökseki bölgesinde öngörülen turizm ve tercihli kullanım, 4 ve 5 yıldızlı otellere dayalı turizm öngörüsünün yer aldığı çevre düzeni planlarına verilen yürütmeyi durdurma kararının ardından bu kez de bu planlara dayalı 2025 yılı için öngörülen nüfus projeksiyonlarıyla ilgili kısmı için yürütmeyi durdurma kararı verildi.

'GERÇEKÇİ PROJEKSİYONLARA DAYANMIYOR'

Davacıların avukatı Tuncay Koç, planların yerel halktan tecrit edilmiş, 4 ve 5 yıldızlı otellere dayalı turizm gelişme öngörüsünün bölgedeki yerel halk ile iç içe olan turizm sistemini bozacağı, planın ilçe merkezini kapsadığı ve kırsal kesimin göz ardı edildiği, doğal ve kültürel değerleri yok eden, olumsuz çevresel etkilere neden olan, ağır altyapı maliyetleri getiren, yeni turizm tesis alanları oluşturmanın gerçekçi projeksiyonlara dayanmadığını söyledi.

ÜÇ KATI NÜFUS ÖNGÖRÜLÜYORDU

Kaş'ta bugün 10 bin olan ilçe merkezi nüfusunun plana göre 2025 yılı için 50-56 bin, tüm ilçe nüfusunun da 130 bin olarak öngörüldüğünü belirten Koç, "Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği, Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve 31 yurttaş adına açtığımız 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı için Danıştay Dava İdareleri Kurulu nüfus projeksiyonları açısından yürütmeyi durdurma kararı verdi. 2016 yılında Kaş 1/25 binlik planla beraber dava ettiğimiz 1/100 binlik çevre düzeni planının bir kısım hükümleri için Danıştay 6'ncı Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş, ancak çevre düzeni planında talep ettiğimiz nüfus projeksiyonları kararına ilişkin talebimiz kabul edilmemişti" dedi.

'KAŞ İÇİN YENİ İMAR PLANLARI YAPILAMAYACAK'

Danıştay Dava İdareleri Kurulu'nun, Kaş için 3 katı fazla nüfus projeksiyonun neden kabul edildiğine dair bilimsel kanıt olmadığından bu yönüyle de talebi kabul ettiğini belirten Koç, şöyle devam etti:

"Verilen kararla artık Kaş ilçesine ilişkin geçerli bir nüfus planlaması olmadığından bundan sonra Kaş için yeni imar planları yapılamayacaktır. Kaş gibi doğal ve tarihi güzellikleriyle önemli bir alanın, fazla nüfusla daha fazla imara açılmasının önüne bu kararla geçilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi bu konuya dikkat etmeli ve özellikle Kaş'ta son zamanlarda artan kaçak yapılaşmanın da önüne geçilmelidir."

DHA
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