Ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldı
|21 Nisan 2020 19:56
|Yazdır
Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen radarla hız denetiminde 23 bin 663 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldığını bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayılımını önlemek amacıyla yürütülen tedbirlerin yanında, trafik güvenliğini sağlamak, meydana gelen trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesinin öncelikleri arasında olduğu belirtildi.
Bu kapsamda, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 17-20 Nisan tarihleri arasında 4 gün boyunca ülke çapında eş zamanlı hız denetimlerinin gerçekleştirildiği bilgisi verildi.
Açıklamada, 29 bin 370 araç ve sürücüyü denetleyen ekiplerin, 22 bin 970 araç ve sürücünün hız ihlali yaptığı, 104 araç sürücüsünün seyir halinde cep telefonu kullandığını tespit ettiği, ayrıca 23 bin 663 trafik kural ihlalini belirlediği kaydedildi.
Açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur." uyarısı yapıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|O ile giriş- çıkışlar bugün 24.00'ten itibaren durduruluyor!
21 Nisan 2020 20:12
|Almanya'daki 285 Türk vatandaşı Ankara'ya getirildi
21 Nisan 2020 19:27
|Hava kirliliği en çok bu illerimizde düştü
21 Nisan 2020 17:25
|Madencilik sektörü için destek kararları açıklandı
21 Nisan 2020 16:02
|Asker ailelerine yapılan yardım tutarı 400 TL'ye çıktı
21 Nisan 2020 15:16
|Polis telsizi ile önlem alan kumarhaneye 69 bin liralık baskın
21 Nisan 2020 15:10
|Dezenfektanların analizi bu merkezde yapılıyor
21 Nisan 2020 14:55
|'Evde hayat, sofrada balık' kampanyası devam ediyor
21 Nisan 2020 14:21
|Adalet hizmetlerinde koronavirüs önlemleri toplantısı
21 Nisan 2020 14:07
|MSB: 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi gerçekleştirildi
21 Nisan 2020 13:40