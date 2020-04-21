O ile giriş- çıkışlar bugün 24.00'ten itibaren durduruluyor!
|21 Nisan 2020 20:12
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Bilecik Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 24.00'ten itibaren kente araçlarla ya da yaya olarak tüm giriş- çıkışların ikinci bir karara kadar durdurulacağını açıkladı.
Bilecik Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle yeni karar alındığını açıkladı. Salgınla mücadele kapsamında Eskişehir'in yanı sıra Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu şehir sınırlarından 220 bin nüfuslu kente kara ve demir yolu ile toplu ulaşım araçları, özel ve yaya olarak girişlerin ve çıkışların bu gece yarısından itibaren durdurulacağı açıklandı. İl Hıfzıssıhha Meclisi'nde oy birliği ile alındığı belirtilen yeni tedbirler şöyle açıklandı:
"Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu il sınırlarından kara ve demir yolu ile (toplu ulaşım araç, özel ve yaya vb.) ilimize yapılacak tüm giriş çıkışların 21 Nisan 2020 Salı günü saat 24:00'ten itibaren ikinci bir karara kadar geçici olarak durdurulmasına, aşağıda belirtilen durumlarda giriş çıkışlara izin verilmesine. Temel ihtiyaç gıda, temizlik ve benzeri malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve yut dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları, malın cinsi, teslimat yer alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş çıkış yapabileceklerdir."
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