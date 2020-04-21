İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 17 bini aştı

İngiltere'de son 24 saatte 828 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 17 bin 337'ye, vaka sayısı ise 129 bin 44'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 823 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 17 bin 337'ye yükseldiği duyuruldu. Ülkede 4 bin 301 yeni vakanın tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 129 bin 44'e çıktığı aktarıldı. Ülkede ayrıca, toplam 535 bin 342 test yapıldığı ifade edildi.

Sağlık çalışanlarına yeterli miktarda koruyucu ekipman sağlayamadığı için tek kullanımlık ekipmanların tekrar kullanılmasını öneren İngiliz hükümeti, bu açığın Türkiye'den gelecek bir sevkiyat ile giderileceğini duyurmuştu. Ancak Telegraph gazetesinin haberine göre, kendi sağlık çalışanına koruyucu ekipman sağlayamayan İngiltere'nin depolarındaki ürünleri Avrupa ülkelerine gönderdiği belirtildi. Habere göre İngiliz firmaları, yardım tekliflerinin hükümet tarafından defalarca gözardı edilmesi nedeniyle ellerindeki ürünleri diğer ülkelere satmak zorunda kaldı. "Başka seçenekleri olmadığını" ifade eden firma yetkilileri, depolarının Çin'den satın alınan milyonlarca koruyucu ekipmanla dolu olduğunu ve aralarında Almanya, İspanya ve İtalya'nın bulunduğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sevkiyat yapıldığını açıkladı.