11 aylık Özgür de koronavirüsü yenenler arasına girdi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 11 aylık Özgür Oğuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından taburcu edildi.
|21 Nisan 2020 20:29
|Yazdır
Cizre'de yüksek ateş şikayeti ile 16 gün önce Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine getirilen bebeğin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Tedavisi tamamlanan Özgür bebek, annesi Perihan Oğuş'un kucağında sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.
Başhekim Caner İşkorur, anneye bebeğiyle beraber 14 gün boyunca evde izolasyon önerdiklerini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Taburcu olan hemşireye penguen danslı uğurlama
21 Nisan 2020 21:26
|Alkollü kadın sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu
21 Nisan 2020 21:06
|Yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyüş yaptılar
21 Nisan 2020 20:56
|Koronavirüse iki kez yakalandı... Nasıl iyileştiğini anlattı
21 Nisan 2020 19:43
|Koronavirüsü yenen Dr. Selçuk Köse taburcu oldu
21 Nisan 2020 19:39
|Sahte belgeyle bin 600 kilometre yolculuk
21 Nisan 2020 18:23
|Koronavirüsten ölen doktorun mesajına Haluk Levent'ten cevap
21 Nisan 2020 17:17
|Okul müdürü, korona'dan hayatını kaybetti
21 Nisan 2020 16:59
|Polis, online kına gecesini bastı
21 Nisan 2020 14:54
|Diyanetten evde teravih namazı kılacaklara uyarı
21 Nisan 2020 14:23