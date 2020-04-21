Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü görevden alındı

Burdur'da bulunan ve doğal güzelliği dolayısıyla tüm dünyada meşhur olan Salda Gölü'nde geçtiğimiz hafta iş makineleriyle başlayan ve tepkilerin ardından durdurulan çalışmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu da görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı.

Kandazoğlu'nun yerine henüz bir atama yapılmadı.