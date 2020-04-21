Survivor'da kavga eden iki oyuncu ihraç edildi

TV8'de yayınlanan yarışma programı Survivor'da oyuncular kavga ett. Göz kamaştırıcı bir malikanede konaklamak için kıyasıya yarışan yarışmacılar arasında gergin anlar yaşandı. Aynı takımda yarışan Barış ve Yasin, oyunun sonlarına doğru bir anda gerginlik yaşayarak kavga etti. İki ismin diskalifiye olup olmayacağı ise bugün yayınlanacak bölümle belli olacak.

ACUN ILICALI MÜDAHALE ETTİ

Yasin Obuz ile Barış Murat Yağcı, villa ödülü oyunu sırasında birbirine girdi. Barış'ın Ünlüler takımından Mert Öcal'a karşı kaybettiği sayı sonrası; oyun sırasında zaten tartışma yaşayan ikili, bu kez sinirlerine hakim olamadı. Takım arkadaşlarının sakinleştirmeyi başaramadığı ikilinin öfkesi uzun süre bitmedi. Birbirinin üzerine yürüyen yarışmacılar, itiş kakış esnasında sert müdahalelerde bulundu. Survivor'a damga vuran kavgaya, Acun Ilıcalı müdahale etmek zorunda kaldı.

OYUNDAN İHRAÇ EDİLDİLER

Yasin yumruklarını sıkarken, Barış'ın da takım arkadaşına yönelik "İnsanlar tutuyor diye yap şovunu. Gelmezsen adam değilsin" dedi. Ilıcalı iki yarışmacıyı da ödül oyunundan ihraç etti.