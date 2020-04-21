Yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyüş yaptılar
Türkiye'deki koronavirüs salgınından dolayı sahillerde yürüyüş yapılması yasaklandı. Ancak sabah saatlerinde Bebek Sahili'nde bu yasağı delenler üstüne üstlük sosyal mesafeye de uymadılar.
|21 Nisan 2020 20:56
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sahil şeritlerinde yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi faaliyetler yasaklanırken vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı.
MASKE, ELDİVEN VE SOSYAL MESAFE YOK
Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen Beşiktaş'ta vatandaşlar sahile inerek yürüyüş yapmayı sürdürdü. Sosyal mesafe kuralına da uymayan vatandaşların maskesiz ve eldivensiz Bebek Sahilinde yürüyüş yapmaları kameralara yansıdı.
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