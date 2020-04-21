1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyüş yaptılar

Türkiye'deki koronavirüs salgınından dolayı sahillerde yürüyüş yapılması yasaklandı. Ancak sabah saatlerinde Bebek Sahili'nde bu yasağı delenler üstüne üstlük sosyal mesafeye de uymadılar.
 21 Nisan 2020 20:56
Yazdır
Yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyüş yaptılar

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sahil şeritlerinde yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi faaliyetler yasaklanırken vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı.

MASKE, ELDİVEN VE SOSYAL MESAFE YOK

Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen Beşiktaş'ta vatandaşlar sahile inerek yürüyüş yapmayı sürdürdü. Sosyal mesafe kuralına da uymayan vatandaşların maskesiz ve eldivensiz Bebek Sahilinde yürüyüş yapmaları kameralara yansıdı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Taburcu olan hemşireye penguen danslı uğurlama
21 Nisan 2020 21:26		 Alkollü kadın sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu
21 Nisan 2020 21:06
11 aylık Özgür de koronavirüsü yenenler arasına girdi
21 Nisan 2020 20:29		 Koronavirüse iki kez yakalandı... Nasıl iyileştiğini anlattı
21 Nisan 2020 19:43
Koronavirüsü yenen Dr. Selçuk Köse taburcu oldu
21 Nisan 2020 19:39		 Sahte belgeyle bin 600 kilometre yolculuk
21 Nisan 2020 18:23
Koronavirüsten ölen doktorun mesajına Haluk Levent'ten cevap
21 Nisan 2020 17:17		 Okul müdürü, korona'dan hayatını kaybetti
21 Nisan 2020 16:59
Polis, online kına gecesini bastı
21 Nisan 2020 14:54		 Diyanetten evde teravih namazı kılacaklara uyarı
21 Nisan 2020 14:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:56 - Ankara'da din görevlilerinden kan bağışı21:51 - Pamukkale haziranda misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor21:46 - İtalya'da tedbirler gevşetilecek21:41 - Ramazan sofralarında 'israftan kaçının' uyarısı21:36 - BBP Genel Başkanı Destici hayatı 'köyüne' sığdırdı21:31 - Sağlık çalışanından arkadaşlarını duygulandıran mektup21:26 - Taburcu olan hemşireye penguen danslı uğurlama21:21 - Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü21:16 - Kılıçdaroğlu: İnfaz yasasını AYM'ye götürüyoruz21:11 - Yurtlarda karantinaya alınanlardan 30 bin 808'i tahliye edildi
21:06 - Alkollü kadın sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu21:01 - Survivor'da kavga eden iki oyuncu ihraç edildi20:56 - Yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyüş yaptılar20:50 - Koronavirüsü yenen kişiler oruç tutabilir mi?20:44 - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü görevden alındı20:39 - Konya'da ''drift'' yapan sürücüye 7 bin 369 lira ceza20:34 - Huawei P40 serisi Türkiye'de satışa sunuldu20:29 - 11 aylık Özgür de koronavirüsü yenenler arasına girdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1000 TL'lik yardım bunlara verilmeyecek
4 günlük sokağa çıkma yasağının Genelgesi yayımlandı... İşte tam metin
21 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
24 Nisan için idari izin genelgesi yayımlandı
Bilim Kurulu Üyesi: Geçen yaz gibi bir yaz olmayacak
Çin'de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
Bugün koronavirüsten 119 hasta hayatını kaybetti
Doktordan yürek yakan mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Adli süreler bir ay daha uzatılıyor
Pik noktası 3 Mayıs'ta
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maaşını paylaş kardeşinle yakınlaş kampanyası 1
Band of Brothers 2
bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet değil,şov yapmaktır 4
korona virüs tedavisinde ten renginde değişiklik 1
soğuk su 3
survivor 3
258 tl'lik arsa 1
corona virüs vaka sayısı 2
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 2
dornaz alfa 2
SON İLANLAR
Şenkaya Belediyesi memur alım ilanı
Beykoz Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
TÜRKSAT 7 Personel alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Ağrı Taşlıçay Belediyesi 5 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam