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BBP Genel Başkanı Destici, köyünde yaşam sürüyor

BBP Genel Başkanı Destici, sosyal izolasyonu sağlamak için geldiği Eskişehir'deki köyünde tarla sürüyor, çapa yapıyor.
 21 Nisan 2020 21:36
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BBP Genel Başkanı Destici, köyünde yaşam sürüyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal izolasyon için kullandığı köyünde hem hayatı eve sığdırıyor hem de tarla bahçe işleriyle uğraşıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle işlerinden fırsat bulduğu zamanlarda memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek köyüne gelen Destici, kalabalıktan uzak sakin günler geçiriyor.

Mustafa Destici, anne ve babasının yaşadığı evde sosyal izolasyon sağlamanın yanı sıra ailesine ait arazide çapa yapıyor, traktörle tarla sürüyor, tarım işleriyle uğraşıyor.

"Üretime devam etmek zorundayız"

Destici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüsten korunmak için kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

Hafta içi Ankara'da gerekli tedbirleri alarak siyasi çalışmalarına devam ettiğini belirten Mustafa Destici, hafta sonunu Eskişehir'de geçirdiğini kaydetti.

Destici, Eskişehir'de kaldığı sürede tarımla uğraştığını ifade edere, şöyle konuştu:

"Zor günlerde hizmet vermeye devam eden çiftçi ve tarım işçilerine teşekkür ediyorum. Allah aziz milletimizi, yeryüzündeki mazlum ve masum insanları korusun ve muhafaza etsin. İnşallah bugünleri de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde atlatacağız. Bu yaşadığımız süreç bize, gıda, tarım ve hayvancılık alanındaki üretimin çok önemli olduğunu gösterdi. Üretime devam etmek zorundayız. Çünkü normal şartlarda bulabileceğimiz bu ürünleri böyle süreçlerde bulmakta zorluk çekeriz. Önümüzdeki günler, gıda, tarım ve hayvancılığa en çok ihtiyaç duyacağımız günler olacak. Bunu devletimiz ve hükümetimiz biliyor. Ben de boş vaktimi toprağımızla değerlendiriyorum. Bu bizim bugünlerde değil çocukluğumuzdan beri hayatımızda var. Kendi köyümüzde, kendi toprağımızdayız. İnşallah bütün vatandaşlarımız gibi biz de geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da tarım ile ilgili üretime katkı sunmaya devam edeceğiz."

Tarım ve hayvancılık ile uğraşanlara verilen desteklerin artırılması gerektiğini aktaran Mustafa Destici, "Destekler var ama bu destekler daha üst seviyeye çıkartılmalı. Tarım ile uğraşan vatandaşlarımızın öncelikleri biliniyor. Bu öncelikli ihtiyaçlarının bir an önce karşılanması ve bu alanda üretimin zirve yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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