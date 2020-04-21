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Pamukkale haziranda misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Pamukkale, yeni tip koronavirüs sonrasında misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.
 21 Nisan 2020 21:51
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Pamukkale haziranda misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrasında ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Tedbirler kapsamında 19 Mart'tan bu yana ziyaretçi alınmayan Pamukkale, en sakin günlerini yaşıyor.

Geçen yıl yaklaşık 2 milyon 600 bin, 18 Mart'a kadar da 2020'de 112 bin ziyaretçiyi ağırlayan "Beyaz Cennet", Kovid-19 salgını sonrasına hazırlanıyor.

Antik havuz çevresinde restorasyon ile travertenler çevresinde çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Kararmış travertenler üzerine de plan dahilinde su bırakılarak bölgenin daha da beyazlatılması sağlanıyor.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Turhan Veli Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya mirası Pamukkale'nin eşsiz güzelliğine güzellik katmak için gece gündüz çalışmalar yapıldığını söyledi.

Dünyanın dört bir tarafındaki insanların beyaz cennetin özlemini duyduğunu anlatan Akyol, 19 Mart'tan bu yana bölgede çalışma yürüttüklerini, güney kapısının asfaltlamasına başlayacaklarını, ziyarete açılana kadar bölgedeki çalışmaları tamamlayacaklarını ifade etti.

"Beyazlık oranı artarak devam ediyor"

Bölgede insan yoğunluğunun azalmasının ardından doğada gözle görülür şekilde bir uyanma olduğunu dile getiren Akyol, şöyle konuştu:

"Travertenleri ve şifalı sularının yanı sıra Kleopatra Havuzu, Cehennem Kapısı, Hz. İsa'nın 12 havarisinden Aziz Philippus'un mezarı gibi pek çok tarihi zenginliği barındıran Pamukkale adeta yeniden doğuyor. Antik havuzun duvarlarındaki restorasyonu tamamlayacağız. Gece turizmi meselesini hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Pamukkale'nin gece ışıklandırılması sorunu dün itibarıyla halledildi.

Pamukkale'de yılın 365 günü planlı programlar dahilinde travertenler üzerine su bırakıyoruz. Pamukkale'deki beyazlık oranı artarak devam ediyor. Bu beyazlama koronavirüs ve ziyaretçilerle alakası olmayan şeyler. Bu süreçte de devam eden su bırakmalardan dolayı insanların daha önceden de girişinin yasak olduğu yerlerde güzel beyazlaşmalar var. İnşallah bu salgının ardından inanıyorum ki haziran başıyla birlikte hareketlenmeler başlayacaktır diye beklenti içerisindeyiz."

Anadolu Ajansı
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