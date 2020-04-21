Ankara'da din görevlilerinden kan bağışı
|21 Nisan 2020 21:56
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Ankara Müftüsü Yusuf Doğan ve beraberindeki din görevlileri, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Ankara Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın "Ramazandan önce tüm mensuplarımızı, din görevlilerimizi ve milletimizi kan bağışına davet ediyorum." çağrısı üzerine harekete geçildi.
Ankara Müftüsü Yusuf Doğan ile il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri, Kızılay Güvenpark'taki Türk Kızılay kan merkezine gelerek kan bağışında bulundu.
Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kan bağışının önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Şahsım, il müftü yardımcılarımız, ilçe müftülerimiz ve Ankara'da görev yapan din görevlilerimiz olarak bugün burada Diyanet İşleri Başkanımızın kan bağışı çağrısına öncülük ediyoruz. Dünyayı saran bu salgın hastalıkta birbirimize olan bu yardımlaşmamız, dayanışmamız ramazan ayı ile birlikte daha bir anlam kazanmaktadır.
Ülkemizdeki Kovid-19 salgını sebebi ile vatandaşlarımız kan verme konusunda çekince yaşayabilirler ancak Türk Kızılay kan merkezlerinde sosyal mesafe kuralına uyarak, hijyenik bir ortamda, vatandaşlarımız kan bağışında bulunabilirler. Tüm görevlilerimizi ve vatandaşlarımızı kan bağışına destek vermeye davet ediyoruz."
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