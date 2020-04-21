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İşçileri için fabrikasını maske üretim merkezine çevirdi

Denizli'de 105 kişinin çalıştığı tekstil fabrikasının sahibi, yurt dışı siparişlerinin iptal edildiği Kovid-19 sürecinde çalışanlarının herhangi bir kayıp yaşamaması için tıbbi maske üretmeye başladı.
 21 Nisan 2020 22:00
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İşçileri için fabrikasını maske üretim merkezine çevirdi

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ihracatta sorun yaşayan bir tekstil firması, çalışanlarının iş kaybı yaşamaması için başladığı tıbbi maskede günlük 100 bin üretim kapasitesine ulaştı.

105 kişinin çalıştığı fabrika, bu süreçte 10 kişiyi daha işe başlattı.

Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 6 yıldır pantolon üretimi yaparak Türkiye'ye döviz kazandıran Mutlu Tekstil, salgın sürecinde müşterilerinin siparişlerinin iptal etmesine rağmen çalışanlarıyla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmadı.

Kovid-19 ile mücadele döneminde çalışanlarını işten çıkarmamak için arayışa giren firmanın yönetim kurulu başkanı Samet Akın Şentürk, tıbbi maske için gerekli izinleri aldıktan sonra fabrikasında üretim başlattı.

Sektörün verdiği tecrübe ve deneyimle günlük 100 bin maske üretim kapasitesine ulaşan fabrika, salgın döneminde 105 olan çalışan sayısını koruduğu gibi 10 kişiyi daha istihdam etti.

Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün dünyanın salgın sürecinden bir an evvel kurtulmasını temenni etti.

Türkiye'de birçok firmanın maske üretimi yaptığını dile getiren Şentürk, şöyle konuştu:

"Günde ortalama 100 bin maske üretiyoruz ve tamamını Sağlık Bakanlığı alıyor. Bu dönemde canlarını hiçe sayarak fedakarca çalışan sağlık çalışanlarını ve herkesin sokağa çıkmaya korktuğu süreçte sokakta bizlerin güvenliği için mesai harcayan emniyet teşkilatımızı unutamazdık. Firma olarak, fedakar çalışanlara ulaştırılmak üzere 200 bine yakın maske dağıttık. Bunların da devamı gelecek. Onların yaptıklarının yanında bizimki okyanusta su kalır."

"Hiçbir zaman işçi çıkarmayı düşünmedik"

Kovid-19 salgınından ekonominin de etkilendiğine değinen Şentürk, birçok firmanın farklı planları devreye aldığını dile getirdi.

Maske üretimiyle iş yoğunluğunun arttığını aktaran Şentürk, "Fabrikamızda 105 kişi çalışıyordu ve ürettiğimiz pantolonların tamamını ihraç ediyorduk. Salgın sürecinde doğal olarak siparişler iptal edildi. Hiçbir zaman işçi çıkarmayı düşünmedik bu nedenle hemen arayışa girdik. Gerekli izinleri aldıktan sonra fabrikamızı maske üretimine çevirdik. Zor bir dönemde olmamıza rağmen hiç kimseyi çıkarmadık, 10 kişiye de istihdam sağladık." diye konuştu.

Tüm iş insanlarını bu zor dönemde devletinin yanında olmaya davet eden Şentürk, maske üretiminde de kar amacı gütmediklerini kaydetti.

Tıbbi maskede iyi bir noktaya geldiklerinin altını çizen Şentürk, "Tek amacımız çalışanlarımız işsiz kalmamasıydı. Devletimize de yük olmak istemedik. Maliyetimizin üzerinde üretilen tüm maskeler sağlık ve emniyet çalışanlarına bağışlanacak." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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