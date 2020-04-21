1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

WhatsApp oylamasıyla açılan tarihi çarşı yeniden kapatıldı

Edirne'de Tarihi Alipaşa Çarşısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmasından yaklaşık 1 ay sonra esnafların WhatsApp'tan katıldığı oylama sonucunda yeniden hizmete açılmıştı. Dün açılan 5 asırlık tarihi çarşı bugün yeniden kapatıldı.
 21 Nisan 2020 22:08
Yazdır
WhatsApp oylamasıyla açılan tarihi çarşı yeniden kapatıldı

Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadrazamı Hersekli Semiz Alipaşa tarafından 16.yüzyılda Mimar Koca Sinan'a yaptırılan ve günümüzde Edirne'de alışverişin merkezi olan Tarihi Alipaşa Çarşısı, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1 ay sonra dün yeniden açılmıştı.

WhatsApp'ta oylama yapıldı

1565 yılından bugüne Edirne ekonomisinin en önemli unsurlarından biri olan tarihi çarşının dernek başkanı Yılmaz Sanış, koronavirüs tedbirleri kapsamında esnafların oy birliğiyle 25 Mart Çarşamba günü kapatılan tarihi çarşının, dün esnafların 'WhatsApp' uygulaması üzerinden gerçekleştirdikleri oylama sonucu hizmet vermeye başladığını açıklamıştı.

1 günde yeniden kapatıldı

Sözcü'den Uğur Akagündüz'ün haberine göre, tarihi çarşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün yeniden kapılarını kapattı.

Edirne'nin vatandaş yoğunluğunun en yüksek oranda olduğu Saraçlar Caddesi üzerinde bulunan tarihi çarşıda hediyelik eşyadan giyime, şekerlemeciden kuyumcuya toplam 128 işletme bulunuyor.
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da 23 Nisan için 100 bin Türk bayrağı dağıtıldı
21 Nisan 2020 23:36		 Ankara Valisi Şahin: 80 bin gıda kolisi dağıtılacak
21 Nisan 2020 23:30
Bakanlık, intörnler hakkındaki yazıya cevap vermiyor
21 Nisan 2020 23:08		 Longoz Ormanlarına yürüyüş parkurları ve iskele yapılacak
21 Nisan 2020 22:57
Elazığ'da korona tedbiri: Kısmi kısıtlama kararları alındı
21 Nisan 2020 22:52		 Kuzey Marmara Otoyolu yıl sonu bitirilmeye çalışılıyor
21 Nisan 2020 22:33
PTT'den okul bahçesinde örnek yardım dağıtımı
21 Nisan 2020 22:28		 Yurtlarda karantinaya alınanlardan 30 bin 808'i tahliye edildi
21 Nisan 2020 21:11
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü görevden alındı
21 Nisan 2020 20:44		 Konya'da ''drift'' yapan sürücüye 7 bin 369 lira ceza
21 Nisan 2020 20:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:30 - Ankara Valisi Şahin: 80 bin gıda kolisi dağıtılacak23:24 - Dışişleri'nden Fransa'nın Türkiye'yi eleştirilerine tepki23:19 - Prof. Dr. Kara: 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz23:14 - Hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi23:09 - Beşiktaş, Karius ile yollarını ayırdı23:08 - Bakanlık, intörnler hakkındaki yazıya cevap vermiyor23:07 - Trafik kazası geçiren polis memuru ağır yaralandı23:02 - Prof.Dr. Ateş Kara'nın köyü kurallara harfiyen uyuyor22:57 - Longoz Ormanlarına yürüyüş parkurları ve iskele yapılacak22:52 - Elazığ'da korona tedbiri: Kısmi kısıtlama kararları alındı
22:47 - 36 ülkeyi işaret etti! 'Felaketle karşı karşıyayız'22:43 - 65 hükümlü ve tutuklunun koronavirüs testi pozitif çıktı22:38 - Yer sofrasında ders anlatan öğretmen, odun kırıp, sıva yaptı22:33 - Kuzey Marmara Otoyolu yıl sonu bitirilmeye çalışılıyor22:28 - PTT'den okul bahçesinde örnek yardım dağıtımı22:23 - 'Koronavirüsün laboratuvar çıkışlı olduğuna dair kanıt yok'22:18 - Teslim olan terörist itiraf etti: Koronavirüse yakalandılar!22:14 - AK Parti MYK toplantısı sona erdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1000 TL'lik yardım bunlara verilmeyecek
4 günlük sokağa çıkma yasağının Genelgesi yayımlandı... İşte tam metin
21 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
24 Nisan için idari izin genelgesi yayımlandı
Bilim Kurulu Üyesi: Geçen yaz gibi bir yaz olmayacak
Çin'de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
Bugün koronavirüsten 119 hasta hayatını kaybetti
Doktordan yürek yakan mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Adli süreler bir ay daha uzatılıyor
Koronavirüse iki kez yakalandı... Nasıl iyileştiğini anlattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs zamanında kilo alınması 7
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 2
video oyunlara ve konsollara yüzde 50 vergi gelmesi 4
survivor 3
65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıksın 1
21.04.2020 Van'da askeri aracın devrilmesi 1
hayat eve sığar uygulaması 2
maaşını paylaş kardeşinle yakınlaş kampanyası 1
yalnız kalmak 1
dornaz alfa 2
SON İLANLAR
Şenkaya Belediyesi memur alım ilanı
Beykoz Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
TÜRKSAT 7 Personel alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
Ağrı Taşlıçay Belediyesi 5 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam