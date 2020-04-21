WhatsApp oylamasıyla açılan tarihi çarşı yeniden kapatıldı
|21 Nisan 2020 22:08
|Yazdır
Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadrazamı Hersekli Semiz Alipaşa tarafından 16.yüzyılda Mimar Koca Sinan'a yaptırılan ve günümüzde Edirne'de alışverişin merkezi olan Tarihi Alipaşa Çarşısı, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1 ay sonra dün yeniden açılmıştı.
WhatsApp'ta oylama yapıldı
1565 yılından bugüne Edirne ekonomisinin en önemli unsurlarından biri olan tarihi çarşının dernek başkanı Yılmaz Sanış, koronavirüs tedbirleri kapsamında esnafların oy birliğiyle 25 Mart Çarşamba günü kapatılan tarihi çarşının, dün esnafların 'WhatsApp' uygulaması üzerinden gerçekleştirdikleri oylama sonucu hizmet vermeye başladığını açıklamıştı.
1 günde yeniden kapatıldı
Sözcü'den Uğur Akagündüz'ün haberine göre, tarihi çarşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün yeniden kapılarını kapattı.
Edirne'nin vatandaş yoğunluğunun en yüksek oranda olduğu Saraçlar Caddesi üzerinde bulunan tarihi çarşıda hediyelik eşyadan giyime, şekerlemeciden kuyumcuya toplam 128 işletme bulunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'da 23 Nisan için 100 bin Türk bayrağı dağıtıldı
21 Nisan 2020 23:36
|Ankara Valisi Şahin: 80 bin gıda kolisi dağıtılacak
21 Nisan 2020 23:30
|Bakanlık, intörnler hakkındaki yazıya cevap vermiyor
21 Nisan 2020 23:08
|Longoz Ormanlarına yürüyüş parkurları ve iskele yapılacak
21 Nisan 2020 22:57
|Elazığ'da korona tedbiri: Kısmi kısıtlama kararları alındı
21 Nisan 2020 22:52
|Kuzey Marmara Otoyolu yıl sonu bitirilmeye çalışılıyor
21 Nisan 2020 22:33
|PTT'den okul bahçesinde örnek yardım dağıtımı
21 Nisan 2020 22:28
|Yurtlarda karantinaya alınanlardan 30 bin 808'i tahliye edildi
21 Nisan 2020 21:11
|Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü görevden alındı
21 Nisan 2020 20:44
|Konya'da ''drift'' yapan sürücüye 7 bin 369 lira ceza
21 Nisan 2020 20:39